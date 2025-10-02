Нужно отметить, российские вооруженные силы продолжают укреплять свои позиции, методично продвигаясь вперед на всех участках специальной военной операции. Освобождение населенных пунктов происходит один за другим, демонстрируя уверенный прогресс в боевых действиях. Известно, что недавно пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух.