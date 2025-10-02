В Черниговской области один город остался без электричества после взрывов

Город Нежин в Черниговской области полностью остался без электричества из-за взрывов. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на мэра Александра Кодолу.
«Город Нежин Черниговской области остается без электроснабжения. С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении с цитатой мэра.
Он добавил, что медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры продолжают работу благодаря альтернативным источникам питания.
Нужно отметить, российские вооруженные силы продолжают укреплять свои позиции, методично продвигаясь вперед на всех участках специальной военной операции. Освобождение населенных пунктов происходит один за другим, демонстрируя уверенный прогресс в боевых действиях. Известно, что недавно пункт управления ВСУ в Черниговской области взлетел на воздух.