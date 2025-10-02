Армия Венесуэлы сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями США

«Это боевые самолеты, которые североамериканский империализм осмелился приблизить к венесуэльским берегам… Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации. Мы хотим, чтобы они знали, что мы это видим и что это нас не пугает», — сообщил Лопес для телеканала VTV.