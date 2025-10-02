Армия Венесуэлы сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями США

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что системы противовоздушной обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве пять боевых самолетов, предположительно идентифицированных как F-35.
«Это боевые самолеты, которые североамериканский империализм осмелился приблизить к венесуэльским берегам… Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации. Мы хотим, чтобы они знали, что мы это видим и что это нас не пугает», — сообщил Лопес для телеканала VTV.
По словам министра, информация о самолетах получила дополнительное подтверждение от пилотов международного авиарейса, которые, по словам министра, наблюдали истребители F-35 в районе Карибского моря.
При этом чиновник призвал США не ошибиться в расчетах, заверив, что страна готова противостоять любой агрессии, поскольку ее армия выполняет долг по защите суверенитета и территориальной целостности.
