Армия Венесуэлы сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями США

У побережья Карибского моря заметили истребители F-35 США.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что системы противовоздушной обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве пять боевых самолетов, предположительно идентифицированных как F-35.

«Это боевые самолеты, которые североамериканский империализм осмелился приблизить к венесуэльским берегам… Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации. Мы хотим, чтобы они знали, что мы это видим и что это нас не пугает», — сообщил Лопес для телеканала VTV.

По словам министра, информация о самолетах получила дополнительное подтверждение от пилотов международного авиарейса, которые, по словам министра, наблюдали истребители F-35 в районе Карибского моря.

При этом чиновник призвал США не ошибиться в расчетах, заверив, что страна готова противостоять любой агрессии, поскольку ее армия выполняет долг по защите суверенитета и территориальной целостности.

Ранее ВВС Германии подняли в воздух два истребителя Eurofighter из-за самолета Ил-20М ВВС России, когда он выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая границ воздушного пространства Евросоюза.

