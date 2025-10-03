В Калининград из Марокко вместе с помидорами привезли сразу два вируса

В Багратионовске задержали партию помидоров из Марокко. Пять тонн овощей, прежде чем допустить на прилавки калининградских магазинов, проверили специалисты Россельхознадзора.
Часть груза весом 1 тонну оказалась заражённой сразу двумя опасными заболеваниями растений: вирусом коричневой морщинистости плодов томата и вирусом мозаики пепино. С начала года это уже 175 подобный случай.
«В целях недопущения распространения карантинных организмов на территории Российской Федерации выпуск заражённой подкарантинной продукции в количестве одной тонны запрещён», — сообщили в надзорной службе.