Макрон анонсировал встречу генштабов Европы после ареста танкера Boracay

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о скорой встрече начальников генеральных штабов европейских стран на фоне задержания танкера Boracay, вошедшего в пакет антироссийских санкций.
«В ближайшие дни начальники наших генштабов, в координации с НАТО и в рамках “коалиции желающих”, соберутся, чтобы разработать совместные действия на ближайшие недели с целью реализации политики сдерживания теневого флота», — подчеркнул он.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле нет данных о том, какой вид нефти перевозил танкер, задержанный у берегов Франции.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Эммануэля Макрона, что страны Европы в настоящий момент находятся в конфронтации с Россией и целенаправленно идут на эскалацию отношений с Москвой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в то же время заявила, что отношения между Россией и западными странами давно вышли за рамки холодной войны и перешли в стадию открытого противостояния.