Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морём

Беспилотники противника ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Крымским полуостровом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотники противника сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Два дрона были ликвидированы над акваторией Чёрного моря, ещё один был уничтожен над Крымом.

«В период с 21:30 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два — над акваторией Чёрного моря, один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг над российскими регионами было сбито 85 украинских беспилотников. 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины военные РФ ликвидировали над Крымом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше