Минобороны РФ: ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морём

Российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над Крымским полуостровом и Чёрным морем, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что беспилотники противника сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Два дрона были ликвидированы над акваторией Чёрного моря, ещё один был уничтожен над Крымом.
«В период с 21:30 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два — над акваторией Чёрного моря, один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг над российскими регионами было сбито 85 украинских беспилотников. 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины военные РФ ликвидировали над Крымом.