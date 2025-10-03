Что можно и нельзя делать в Астафьев день 3 октября, когда узнают погоду на зиму

Православная церковь 3 октября вспоминает святого Евстафия (Астафия) Плакиду. В народе празднуют Астафьев день. Есть еще название Астафий Ветряк. Так, в названную дату по ветру узнавали погоду на зиму.
Что нельзя делать 3 октября.
Запрещено ссориться, провоцировать конфликты. Нельзя, чтобы за столом в указанный день находилось 13 человек. Кроме того, день не подходит для покупки одежды, постельного белья. Предки верили, что они быстро придут в негодность.
Что можно делать 3 октября.
По традиции, 3 октября было принято мыть зеркала и окна. Кроме того, в названный день старались проветривать постельное белье и одежду. Считалось, что ветер может выдуть все печали и горести.
Согласно приметам, южный ветер обещает теплую зиму. В том случае, если ветер западный, то зима окажется влажной. Восточный ветер указывал на морозную и теплую зиму.
