Всемирный день улыбки и День «Посмотрите на листья»: какие праздники отмечают в России и мире 3 октября

Международный день скромного веселья создал американский писатель Шел Горовиц, который убежден в том, что можно жить, не отказывая себе ни в чем, и при этом не тратить на это много денег. По его мнению, разумный подход к тратам не исключает получения от жизни радости и удовольствия.