Народный календарь. Как 6 октября избежать проблем с финансами

В старину 6 октября гадали о своей судьбе те, кто переживал финансовые трудности. Для этого нужно подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. После этого сосуды приносили домой и наблюдали, из какого из них вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода из более полноводной реки, то проблемы с деньгами продолжатся.