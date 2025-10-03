Ричмонд
Народный календарь. Как 6 октября избежать проблем с финансами

6 октября православные чтут память святой мученицы Ираиды, страдавшей во время гонений на христиан. В народе эту дату прозвали Ираида Спорная.

В старину 6 октября гадали о своей судьбе те, кто переживал финансовые трудности. Для этого нужно подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. После этого сосуды приносили домой и наблюдали, из какого из них вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода из более полноводной реки, то проблемы с деньгами продолжатся.

Чтобы не иметь финансовых трудностей, люди клали в кошелек монету с изъяном. При этом она должна быть получена в качестве оплаты труда, за продажу товара или со сдачи.

Приметы погоды:

Закат красный — жди дождя с ветром.

Орехов много — к суровой зиме.

Гуси улетели на юг на большой высоте — зима начнется скоро.

Если утром виден иней, то погода будет теплой и солнечной.

Именины отмечают: Раиса, Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр.