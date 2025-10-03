В Госдуме предложили закрепить право на доставку документов из МФЦ

Отмечается, что в ряде регионов услуга курьерской доставки документов успешно развивается: в Москве доставку заказывают через портал mos.ru, в Рязанской и Кировской областях её обеспечивают «Почта России» и региональные операторы с выбором удобного времени, это повышает доступность государственных и муниципальных услуг, особенно для маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с детьми и жителей отдалённых территорий.