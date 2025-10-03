Ричмонд
В Госдуме предложили закрепить право на доставку документов из МФЦ

В Госдуме предложили ввести курьерскую доставку документов из МФЦ по всей России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить по всей России право пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым закрепить право граждан и юридических лиц всех субъектов РФ пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ», — сказано в документе.

Отмечается, что в ряде регионов услуга курьерской доставки документов успешно развивается: в Москве доставку заказывают через портал mos.ru, в Рязанской и Кировской областях её обеспечивают «Почта России» и региональные операторы с выбором удобного времени, это повышает доступность государственных и муниципальных услуг, особенно для маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с детьми и жителей отдалённых территорий.

«В открытом доступе отсутствует информация о количестве МФЦ в стране, где уже действует услуга курьерской доставки. Её распространение пока ограничено и доступно лишь в отдельных субъектах. Вместе с тем успешный опыт регионов, где доставка документов уже реализуется, подтверждает востребованность и эффективность этой практики», — уточняется в документе.

По мнению авторов обращения, введение единых правил предоставления предлагаемой услуги позволит создать равные условия для всех граждан страны, сократит нагрузку на сами центры и повысит качество обслуживания.

«Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность предоставления гражданам и юридическим лицам права пользоваться услугой платной курьерской доставки готовых документов из многофункциональных центров во всех субъектах РФ и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным органам исполнительной власти проработать и организовать её реализацию», — говорится в документе.

