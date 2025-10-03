Правительство обсудит компенсацию регионам расходов на питание беженцев

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит компенсацию регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома, сообщает пресс-служба кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации», — говорится в материалах к заседанию.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024—2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.