Nature: Ученые выявили новый механизм, мешающий иммунитету бороться с раком

Ученые из Онкологического центра Университета штата Огайо обнаружили скрытый биологический процесс, который «истощает» Т-клетки — бойцов иммунной системы. Об этом в среду, 1 октября, они рассказали в журнале Nature.

Т-клетки отвечают за распознавание инфекций и опухолевых клеток, однако со временем они перестают проявлять активность. По словам специалистов, в истощенных Т-клетках активно накапливаются неправильно свернутые белки — они запускают ранее неизвестный стрессовый путь, TexPSR.

Так, в организме возникают токсичные агрегаты, похожие на амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера, что отравляет клетки и делает их беспомощными.

— Наши результаты дают неожиданный ответ на фундаментальную проблему и могут сыграть решающую роль в развитии новых противораковых методов, — цитирует руководителя исследования Зихая Ли издание.

Недавно врач-терапевт Амир Хан отметил пользу для здоровья от употребления нута, бобовых, которые он называет «относительно недорогими и доступными». По его словам, подобные продукты снижают вероятность возникновения рака.