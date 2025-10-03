Nature: Ученые выявили новый механизм, мешающий иммунитету бороться с раком

Т-клетки отвечают за распознавание инфекций и опухолевых клеток, однако со временем они перестают проявлять активность. По словам специалистов, в истощенных Т-клетках активно накапливаются неправильно свернутые белки — они запускают ранее неизвестный стрессовый путь, TexPSR.