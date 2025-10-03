Экс-нападающий волгоградского «Ротора» Бондаренко скончался в возрасте 44 лет

На 45-м году жизни скончался экс-нападающий волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Бондаренко. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили на странице команды во ВКонтакте.
— Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима, — уточнили в публикации.
Причины смерти спортсмена не раскрываются. Кроме того, Волгоградская футбольная ассоциация отметила вклад Бондаренко в развитие спорта, а также его запоминающийся стиль игры.
Футболист выступал за «Ротор» с 1998 по 2004 год, защищал цвета «Факела», «Орла», «Балтики», «Олимпии» и «Сахалина».
Бондаренко также стал лучшим бомбардиром Кубка России в сезоне-2010/2011 с четырьмя забитыми голами вместе с Сейду Думбия.