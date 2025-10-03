Женщина впервые стала главой британской службы разведки МИ-6

Новый руководитель МИ-6 Блейз Метревели, которой 48 лет, установила рекорд, став самым молодым главой службы за всю ее историю с 1909 года. Она присоединилась к разведке в 1999 году, много лет провела на Ближнем Востоке и свободно владеет арабским языком благодаря жизни в Саудовской Аравии в детские годы.