Первой женщиной, возглавившей британскую службу внешней разведки МИ-6, стала карьерная сотрудница спецслужб Блейз Метревели. По данным The Times, она приняла руководство организацией 1 октября, сменив Ричарда Мура, занимавшего этот пост пять лет.
Новый руководитель МИ-6 Блейз Метревели, которой 48 лет, установила рекорд, став самым молодым главой службы за всю ее историю с 1909 года. Она присоединилась к разведке в 1999 году, много лет провела на Ближнем Востоке и свободно владеет арабским языком благодаря жизни в Саудовской Аравии в детские годы.
Как сообщают осведомленные источники, восстановление влияния Великобритании на Ближнем Востоке станет приоритетом для нового руководителя МИ-6.
Метревели — 18-ый глава МИ-6 в истории ведомства. Ее назначение обнародовали 15 июня на сайте британского правительства, где также сообщили, что она окончила Кембриджский университет по специальности «антропология».
Ранее DM сообщало, что дед будущей главы британской службы MИ-6 сотрудничал с Третьим Рейхом. Константин Добровольский оказался нацистским преступником и участником Холокоста на Украине.