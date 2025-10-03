Кавалер орденов мечтает о победе

Командир 1-й штурмовой роты 299-го полка, кавалер двух орденов Мужества и медали «За отвагу» старший лейтенант Андрей Авдеев в свой отпуск вернулся в Москву. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, за что москвич был удостоен наград.
Андрей Авдеев рассказывает, что в 2023 году он пошел на фронт добровольцем. В составе добровольческого подразделения участвовал в боях за Бахмут, где получил свое первое ранение.
— За штурм города и освобождение района Тетрис меня удостоили первого ордена Мужества, — рассказывает Андрей.
А после лечения в госпитале Авдеев подписал контракт с Министерством обороны РФ и пошел служить простым рядовым. Его распределили в стрелковую роту снайперов.
— Там я прослужил около трех месяцев. Мы ликвидировали трех наемников, за что меня наградили медалью «За отвагу» и назначили командиром взвода, так как у меня есть высшее образование, — продолжает Андрей.
После мужчина получил звание лейтенанта, а в одном из боев его ранило во второй раз. Снова лечение, и снова Андрей вернулся в строй. В начале 2024 года Авдеева назначили на должность командира штурмовой роты.
— Со своими подчиненными мы взяли микрорайон Канал (он же Новый. — «ВМ») в Часовом Яре, а недавно освободили и сам город. За это я был награжден вторым орденом Мужества, — отмечает Авдеев. — Недавно нас перекинули на херсонское направление, и сейчас мы собираемся с силами, чтобы освободить всю территорию Херсонщины.
Решение служить в зоне специальной военной операции старший лейтенант Андрей Авдеев принял совершенно осознанно, хотя у него была хорошая работа — служил капитаном полиции в Центральном аппарате МВД России.
— В 2017 году я окончил Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, по распределению попал работать в отдел МВД по Шиловскому району Рязанской области, — рассказывает Авдеев.
Там он дорос до начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а потом был переведен в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где отработал полтора года, после чего принял решение идти добровольцем на СВО.
— Я считаю, что сейчас идет борьба за суверенитет нашей страны. И судьба России зависит от каждого из нас, — считает Андрей.
Говорит, что не жалеет, что ушел с хорошей должности в МВД. Хотя имел капитанские погоны на плечах, поменял их на рядовые.
— Каждый мужчина хоть раз в жизни должен совершить настоящий поступок, и я надеюсь, что мои дети будут гордиться мной. Ведь когда я уходил на спецоперацию, то не думал о наградах, а хотел только приблизить победу. И буду находиться на фронте до конца, — утверждает старший лейтенант.
После победы Андрей Авдеев мечтает вернуться на службу в МВД России, продолжать заниматься спортом, жениться и обзавестись как минимум двумя детьми.
Впрочем, на прежней работе его очень ждут и отзываются как о добросовестном сотруднике, выполнявшем качественно любую работу, доводившем любое дело до конца.