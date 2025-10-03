Шесть детей из России внесли в базу украинского «Миротворца»*

В базу данных экстремистского украинского ресурса «Миротворец»* попали шесть детей из России в возрасте от четырех до 12 лет. Об этом свидетельствует информация с сайта.
В списке — два мальчика четырех и 12 лет, две девочки восьми лет, и еще две — шести и девяти лет.
Дети обвиняются в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны, передает ТАСС.
До этого база украинского сайта «Миротворец»* пополнилась личными данными полного тезки украинского президента Владимира Зеленского. Мужчина так же обвиняется в нарушении государственной границы Украины.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен также был внесен в базу данных сайта. Ранее он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравятся российские фильмы. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило высказывания режиссера из США.
Кроме того, в начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже попал в базу украинского сайта «Миротворец»*.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.