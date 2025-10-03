Ученые предсказали, где будут наводнения, а где засуха

Безусловно, как у и любой модели, у нашей тоже есть ограничения. Мы используем статические данные о структуре, полученные с помощью компьютерной томографии при определенном насыщении почвы водой. При изменении влажности структура, в которой происходит фильтрация, меняется. Для учета влияния этих факторов нам необходимо описать динамику структуры при изменении влажности. Совместив две модели: модель фильтрации и динамики структуры, мы сможем впервые детально описать процессы в реальных природных объектах, что будет значительным шагом вперед.