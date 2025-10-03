Ричмонд
Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири

Правительство обсудит регистрационный учет представителей коренных народов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 61 закона Российской Федерации “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.