Правительство обсудит регистрацию коренных народов Севера и Сибири

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит вопросы регистрационного учета представителей коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 61 закона Российской Федерации “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект федерального закона разработан в целях исключения неопределенности правового регулирования вопросов, связанных с порядком подтверждения ведения отдельными коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока кочевого и (или) полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.