Самой главной проблемой для безопасности европейских государств является Украина, заявил евродепутат Любош Блага.
Он уточнил, что Украина похожа на «Франкенштейна», а также задался вопросом о том, кто её сможет остановить.
«Зеленского явно списали. Украина — проект неустойчивый. Это лишь вопрос времени, когда РФ выиграет этот конфликт. И не поможет даже то, что лидеры Европейского союза будут похищать российскую собственность, как последние воры. Вооружили Украину по уши, и сейчас этот монстр может обернуться против нас. Это сегодня является главной проблемой безопасности для будущего Европы», — написал депутат Европейского парламента от Словакии в своём Telegram-канале.
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС заберёт деньги для обеспечения киевского режима беспилотными летательными аппаратами из карманов собственных граждан.