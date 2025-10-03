Ричмонд
Явлинский пообещал защитить зампреда «Яблока» Круглова на фоне уголовного дела

Григорий Явлинский пообещал добиваться освобождения Максима Круглова.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский пообещал сделать все возможное для защиты и освобождения заместителя председателя партии Максима Круглова. Его арестовали по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом политик написал в своих социальных сетях.

«Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО. Я утверждаю, что Максим — честный, порядочный и некорыстный человек. Как настоящий гражданин своей страны, он никогда не действовал и не будет действовать во вред ее интересам», — написал Явлинский в своем telegram-канале.

Максим Круглов был задержан по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ — по версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем telegram-канале сообщение о действиях российских военных на Украине. Сейчас политик находится под стражей, ему предстоит допрос.