Платная доставка документов из МФЦ может появиться в России

Вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко поступило обращение от депутатов фракции «Новые люди» — парламентарии предлагают ввести платную курьерскую доставку документов из МФЦ. Соответствующая информация следует из документа.

Авторами инициативы выступили Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.

— Просим рассмотреть возможность предоставления гражданам и юридическим лицам права пользоваться услугой платной доставки документов во всех субъектах России и поручить профильным органам исполнительной власти проработать и организовать реализацию, — цитирует письмо ТАСС.

По словам представителей нижней палаты парламента, подобный проект уже активно работает в Московской области с 2020 года.

В Москве также функционирует опция записи на курьерскую доставку документов через портал mos.ru.

Россияне скоро смогут пользоваться цифровым удостоверением личности, основанным на технологии QR-кодов, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Новый инструмент призван упростить подтверждение возраста и личности при покупках, посещениях учреждений и прохождении проверок.

