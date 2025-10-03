Платная доставка документов из МФЦ может появиться в России

Вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко поступило обращение от депутатов фракции «Новые люди» — парламентарии предлагают ввести платную курьерскую доставку документов из МФЦ. Соответствующая информация следует из документа.
Авторами инициативы выступили Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.
— Просим рассмотреть возможность предоставления гражданам и юридическим лицам права пользоваться услугой платной доставки документов во всех субъектах России и поручить профильным органам исполнительной власти проработать и организовать реализацию, — цитирует письмо ТАСС.
По словам представителей нижней палаты парламента, подобный проект уже активно работает в Московской области с 2020 года.
В Москве также функционирует опция записи на курьерскую доставку документов через портал mos.ru.
Россияне скоро смогут пользоваться цифровым удостоверением личности, основанным на технологии QR-кодов, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Новый инструмент призван упростить подтверждение возраста и личности при покупках, посещениях учреждений и прохождении проверок.