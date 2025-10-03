Правительство обсудит доплаты к пенсиям в регионах России

В проекте распоряжения предлагается направить дополнительные средства Министерству труда и социальной защиты России на предоставление субсидий регионам. Это позволит софинансировать обязательства субъектов при выплате региональных социальных доплат к пенсиям для неработающих пенсионеров, чья пенсия и другие доходы ниже прожиточного минимума. Для Министерства финансов предусмотрено выделение средств для дальнейшего перечисления Социальному фонду России. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, чтобы обеспечить их регулярную социальную поддержку.