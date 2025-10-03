Ричмонд
На следующей неделе установится аномальный курс доллара. Какой уровень пробьёт рубль

На валютном рынке сложилась аномальная ситуация. Курс доллара меняется вопреки привычным тенденциям. Какие события ждут аналитики на следующей неделе и сколько будет стоить рубль?

Источник: Life.ru

К началу октября на валютном рынке сложилась необычная ситуация.

Курс рубля в начале октября остаётся стабильным: доллар держится в диапазоне 81−82 рублей, а евро — около 86−87. Ещё в конце сентября инвесторы закладывали возможность укрепления доллара, но этого не произошло. Главная причина устойчивости российской валюты связана с политикой ЦБ. На этот момент обратил внимание аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Он отметил, что регулятор в сентябре снизил ключевую ставку всего на один процентный пункт — до 17%. При этом консенсус-прогноз сейчас указывает на то, что в октябре ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. Это решение воспринимается рынком как сигнал осторожности. Банк России не готов резко смягчать денежно-кредитную политику, так как приоритетом остаётся контроль над инфляцией.

Более того, рубль, вопреки привычным закономерностям, с завершением налогового периода не ослабился, а пошёл на укрепление. Это могло быть связано с разовой крупной продажей валюты, а также пересмотром ожиданий по темпам снижения ключевой ставки из-за налоговых предложений Минфина в проекте трёхлетнего федерального бюджета. Сыграла роль и негативная статистика, из-за которой растут сомнения в изменении ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ. Так охарактеризовал обстановку на рынке инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

В августе нормы для экспортёров по репатриации и продаже валютной выручки на внутреннем рынке были обнулены. Теперь экспортёры реализуют валюту менее равномерно. При этом на низколиквидном рынке курс могут двигать даже относительно небольшие объёмы продаж.

Рост НДС с 20% до 22%, заложенный в проекте бюджета, заставил экономистов по-новому взглянуть на траекторию ключевой ставки. Теперь консенсус ожиданий на конец года — 16% против 14−15% ранее. Более низкие темпы снижения ключевой ставки фундаментально благоприятны для рубля.

— Более того, динамика восстановления потребления и кредитования, высокие инфляционные ожидания, сохранение высоких темпов зарплат и острая геополитика оставляют мало шансов на снижение ключевой ставки в октябре, — добавил Александр Бахтин.

Он также отметил, что 3 октября выйдет отчёт по рынку труда США за сентябрь. Эти данные могут повлиять на позиции глобального доллара (DXY).

— Рубль войдёт в новую неделю на сильной ноте: доллар США удерживается в диапазоне 82−83 рублей, снижение наблюдается уже несколько дней. Поддержку дают ожидания замедления или паузы в смягчении политики ЦБ, ежедневные продажи юаней регулятором, снижение локального спроса на иностранную валюту и внешняя слабость доллара. Дополнительно помогает «праздничный фактор» в Китае: на споте по юаню — пауза до 9 октября, что снимает часть спроса и выравнивает ликвидность. Этот комплекс факторов компенсирует негатив от падения нефти примерно на 7% за неделю и геополитических рисков, — рассказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

5 октября пройдёт заседание ОПЕК+, и решения картеля по добыче нефти сразу отразятся на динамике курса. 6 октября завершаются продажи валюты Минфина, что может убрать техническую опору для рубля. Возвращение китайских площадок к торгам 9 октября восстановит ликвидность в юаневых расчётах, что поможет сгладить резкие движения. На эти события обратил внимание предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Что произойдёт на валютном рынке с 6 по 12 октября.

На будущей неделе курсовая волатильность может оставаться высокой. Можно ожидать доллар в области 81−84, юань — 11,2−11,7. Накопленный эффект от более ранних снижений ключевой ставки, восстановление импорта и санкционное давление на экспортную выручку продолжат системно давить на рубль, поэтому больше шансов на продвижение валют ближе к верхним границам указанных диапазонов. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

— На следующей неделе курсы иностранных валют, скорее всего, уже стабилизируются и прекратят падать. Эмоции поутихнут, и участники будут оценивать перспективы. К концу осени и года цели не меняем: доллар в области 85−90, евро за 100, юань над 12. Факторы прогноза — расширение риск-премии на фоне эскалации, сокращение экспорта и предложения валюты и восстановление импорта и спроса на валюту, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Андрей Лобода считает, что на следующей неделе ключевыми ориентирами станут обновлённые параметры операций ЦБ по бюджетному правилу, внешняя статистика и динамика доллара США. Базовый сценарий — консолидация доллара в коридоре 81−84 рублей при сохранении текущих мер ЦБ и слабой американской валюте. Баланс факторов складывается пока в пользу стабильности рубля не ниже 81 за доллар.

— Базовый сценарий предполагает, что доллар продолжит торговаться в диапазоне 81−83 рублей, а евро — 86−88. Рубль остаётся под контролем ЦБ, и резких движений на валютном рынке пока не предвидится, — полагает Алексей Лоссан.

По оценкам Дениса Астафьева, на следующей неделе основной сценарий — сохранение диапазона 81−83 рубля за доллар с повышенной волатильностью.

— После того скачка в середине сентября, когда доллар подрастал до 85−86 рублей, наша валюта уверенно вернулась к уровню 81−82 рублей и закрепилась там. На следующей неделе ожидаю продолжения стабильной динамики в этом же диапазоне с возможными колебаниями в пределах 81−86 рублей за доллар, — отметил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Он добавил, что в целом российская валюта сохраняет устойчивость благодаря фундаментальным факторам — профициту торгового баланса и жёсткой денежно-кредитной политике.