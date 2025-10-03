На следующей неделе установится аномальный курс доллара. Какой уровень пробьёт рубль

Он отметил, что регулятор в сентябре снизил ключевую ставку всего на один процентный пункт — до 17%. При этом консенсус-прогноз сейчас указывает на то, что в октябре ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. Это решение воспринимается рынком как сигнал осторожности. Банк России не готов резко смягчать денежно-кредитную политику, так как приоритетом остаётся контроль над инфляцией.