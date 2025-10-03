Российский лыжник ответил на слова шведки Сван о бойкоте Олимпиады из-за РФ

«Давайте относиться к словам Сван как к личному мнению конкретного спортсмена. Давно понятно, что это большая политика. Как политики решат, так и будет. Если шведка не хочет выступать — ее проблемы. Почему-то сейчас они все выходят и бегают, забирают медали и призовые, которые могли бы достаться россиянам. Невелика потеря. Мнения единичных спортсменов ни на что не повлияют. А так, конечно, скандинавы ведут себя некрасиво. Могут и руку сейчас при встрече не пожать. Своеобразные люди. Но нас с ними дружить никто не обязывает. Главное — вернуться на турниры», — сообщил Крюков RT.