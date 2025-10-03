Новое дело о крупном мошенничестве завели против экс-министра Абызова

Михаил Абызов занимал пост министра с 2012 по 2018 год. В 2019 году его арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, что вызвало общественный резонанс. Позднее следствие нашло доказательства его участия в отмывании денег и коммерческом подкупе. В июле 2020 года арестовали троих фигурантов дела, обвиняемых в коммерческом подкупе. В августе того же года Абызову предъявили окончательные обвинения. В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы.