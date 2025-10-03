Скандальная база «Миротворец» снова пополнилась малышами: Украина опять видит угрозу в российских детях

В базе данных экстремистского украинского ресурса «Миротворец» были опубликованы персональные данные шестерых детей из России в возрасте от 4 до 12 лет. На это обратил внимание ТАСС.
Все шестеро детей — два мальчика 4 и 12 лет и четыре девочки 6, 8 (две) и 9 лет — были, как утверждается, внесены в базу данных по обвинению в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на суверенитет Украины.
Скандально известный сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует своей задачей установление личностей и публикацию данных тех, кого он считает угрозой безопасности Украины.
Напомним, что это не первый случай, когда на сайте «Миротворец» публикуются личные данные детей. Так, накануне 13 российских несовершеннолетних были внесены в базу «Миротворца».
Кроме этого, ранее в базе украинского сайта «Миротворец» появился Владимир Зеленский — полный тезка и ровесник киевского главаря.