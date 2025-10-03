WP: В Вашингтоне вновь установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки

Бронзовая статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, вновь появилась на Капитолийском холме спустя неделю после её демонтажа. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным издания, во время снятия статуя получила повреждения: руки Трампа и Эпштейна, которые держались друг за друга, оказались разъединены. Однако скульптуру почти полностью восстановили, вновь соединив их.
В конце сентября неизвестные установили статую президента США и Эпштейна напротив Капитолия. Известно, в основании статуи находилась табличка с текстом: «Мы празднуем многолетнюю связь между Дональдом Трампом и его “ближайшим другом” Джеффри Эпштейном».
Напомним, недавно глава Белого дома подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи о подарке для Эпштейна.