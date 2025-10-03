Прощай, наш Купер: не стало главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова

…После перевода в Москву он из собкоров «КП» стал завотделом, затем первым замглавного редактора в еженедельнике «Собеседник», а потом и ответсеком «Комсомольской правды». Работать с Купером всегда было непросто, это знали все, но при этом любое издание при нем менялось самым удивительным образом. Поначалу он сражал самоуверенностью, которую, впрочем, ему прощали: он говорил, что знает, как надо, делал, как знал… И получалось так, как надо! Очень многое ему дала работа корреспондентом «Комсомольской правды» в Великобритании, где он сотрудничал с русской службой Би-би-си и передавал репортажи для «Радио России». Только представьте: он отправился туда, крайне плохо владея английским! Жил в квартире, где все было заклеено бумажками с английскими словами. И ведь заговорил! И более того — не уемный интерес ко всему и жадность к получению знаний позволили ему пройти стажировку в ряде английских, а потом и американских изданий, поучиться профессиональному медиауправлению в частных колледжах Лондона. Иногда, прекращая творческие споры, он изрекал: «Там, где вы учились, я — преподавал!» Мы падали от хохота, но признавали — это правда. В последние годы Александр Иванович получил немало наград именно как медиауправленец. Это так, к слову… А после Англии его потянуло «писать крупными мазками». Объятый войной Афганистан, сотрясаемая переменами Чехословакия, где он взял интервью у Гавела, обожженная, горьким дымом пахнущая Чечня… Почему-то он не боялся. Сам не знал почему. Кстати, когда началась СВО, а Купер был уже не юн, он предлагал начальству начать делать чуть ли не в зоне боевого соприкосновения фронтовую газету. И делал бы! Тут и сомнений нет…