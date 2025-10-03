Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что все государства НАТО, в том числе Италия, оказались на «восточном фронте» из-за якобы «российской угрозы».
«Мы все в опасности, самые современные российские ракеты могут поразить Рим, Амстердам или Лондон со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и их невозможно перехватить нашими традиционными системами ПРО, поэтому они представляют собой очень серьёзную опасность. Это означает, что мы все находимся на восточном фронте, не только Эстония, Польша или Румыния, но и Италия», — сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
В РФ неоднократно напоминали, что подобные обвинения являются беспочвенными.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» подчеркнул, что альянс осуществляет агрессивную политику в отношении российской стороны.
Кроме того, президент РФ заявил, что лидеры европейских государств осуществляют попытки спрятать внутренние проблемы ЕС, создавая образ якобы противника в лице Российской Федерации.