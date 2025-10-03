Свыше 700 тысяч россиян единоразово получат пенсионные накопления

С 2014 года пенсионные накопления россиян были заморожены, и только с 2026 года женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет смогут единовременно получить эти средства, если их размер не превышает установленный лимит. В 2026 году средний размер выплаты составит около 68 тысяч рублей, а максимальная сумма — 440 тысяч. Ранее сообщалось, что подобные выплаты выбирает большинство граждан, а расчетный порог определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера.