Свыше 700 тысяч россиян единоразово получат пенсионные накопления

Средний размер таких выплат будет около 68 тысяч рублей.

Более 700 тысяч россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления в 2026 году. Право на выплату получат женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, следует из проекта бюджета Социального фонда России (Соцфонд).

«В следующем году свыше 700 тысяч россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления, следует из проекта бюджета Соцфонда. Речь идет о взносах, замороженных с 2014-го. Право на выплаты получат женщины 55 лет и мужчины 60 лет», — проанализировав проект, сообщают «Известия».

Чтобы получить накопления, их размер должен быть меньше установленного порога — в 2026 году он вырастет до 440 тысяч рублей. Средний размер единовременной выплаты составит около 68 тысяч рублей.

С 2014 года пенсионные накопления россиян были заморожены, и только с 2026 года женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет смогут единовременно получить эти средства, если их размер не превышает установленный лимит. В 2026 году средний размер выплаты составит около 68 тысяч рублей, а максимальная сумма — 440 тысяч. Ранее сообщалось, что подобные выплаты выбирает большинство граждан, а расчетный порог определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера.