Более 40 миллионов пользователей уже зарегистрировались в мессенджере MAX

В российском мессенджере MAX уже прошли регистрацию около 40 миллионов пользователей. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе платформы.
Кроме того, россияне сделали более 500 миллионов звонков и отправили свыше двух миллиардов сообщений с момента запуска мессенджера.
В тестировании каналов в MAX также теперь участвуют около восьми тысяч авторов из других социальных сетей и мессенджеров.
Помимо этого, с сентября в 39 российских регионах стали доступны чат-боты МФЦ, передает агентство RT.
В мессенджере MAX также теперь доступна двухфакторная аутентификация для защиты аккаунтов пользователей. Для активации сервиса необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле и добавить пароль в качестве второго способа защиты.
Кроме того, на платформе в пилотном режиме запустили возможность создания «Цифрового ID». Эта функция будет работать как аналог бумажных документов. Что известно о новой возможности в MAX, как она будет работать и где пригодится, разбиралась «Вечерняя Москва».