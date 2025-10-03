В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

Миронов также сообщил, что в большинстве федеральных министерств процедура присвоения статуса «Ветеран труда» гораздо проще, чем в Минпромторге. В пример он привел работников, которые получают его по линии Минтруда, Минпросвещения или Минкультуры. Им, как уточнил депутат, достаточно наличия почётной грамоты ведомства или ведомственного знака отличия и специального трудового стажа, и нет необходимости проходить многоступенчатую систему с долгими ожиданиями между наградами.