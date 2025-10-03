Очистные сооружения на Байкале и Волге за 160 млрд возвели с серьезными нарушениями

Из 145 очистных сооружений только 33 соответствуют нормативам по очистке стоков, остальные находятся на стадии пуско-наладочных работ и пока не доказали свою эффективность. В Ярославской области, например, недавно построенные очистные за 136 млн рублей не справляются со своей задачей — из них в реку продолжают попадать загрязненные воды. Руководство объекта признает проблемы с проектированием и качеством материалов, а подрядчик не отвечает на запросы.