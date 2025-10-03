Очистные сооружения на Байкале и Волге за 160 млрд возвели с серьезными нарушениями

В России на строительство очистных сооружений в рамках национальных проектов, направленных на оздоровление экосистем Волги и Байкала, потрачено около 160 миллиардов рублей. Однако спустя пять лет многие объекты готовы лишь частично, а некоторые построены с нарушениями и не функционируют должным образом. Об этом пишет РЕН ТВ.
Экологическая ситуация на реках ухудшается: рыбные заморы и токсичные зеленые волны свидетельствуют о продолжающейся катастрофе. Водоемы, такие как река Белая в Башкирии, загрязнены промышленными отходами и сточными водами, которые затем попадают в Каму и Волгу.
Из 145 очистных сооружений только 33 соответствуют нормативам по очистке стоков, остальные находятся на стадии пуско-наладочных работ и пока не доказали свою эффективность. В Ярославской области, например, недавно построенные очистные за 136 млн рублей не справляются со своей задачей — из них в реку продолжают попадать загрязненные воды. Руководство объекта признает проблемы с проектированием и качеством материалов, а подрядчик не отвечает на запросы.
Похожая ситуация наблюдается и в Бурятии, где строительство очистных для Байкала задерживается, работы выполнены лишь на четверть, а компания-подрядчик «Роскапстрой» сталкивается с внутренними конфликтами и судебными спорами. Эта же фирма ранее сорвала сроки сдачи объектов в Чувашии и Ульяновской области.
В итоге масштабное финансирование федеральных программ пока не приводит к улучшению экологической обстановки, а оздоровление Волги и Байкала откладывается.
Ранее прораба компании приговорили к штрафу в Забайкалье за экологическое преступление.