Bild: партия Мерца добивается возврата призыва в армию Германии

Мерц заявил, что ФРГ сейчас не находится в состоянии мира.

Источник: Аргументы и факты

Блок ХДС/ХСС на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в Вооружённые силы страны, информирует Bild.

Издание ссылается на сведения, полученные от неназванных источников. По их данным, на этом фоне партия Мерца заблокировала обсуждение в бундестаге нового проекта закона о добровольной службе.

«Мы сдвинули обсуждение в бундестаге, потому что с учётом текущей обстановки угрозы… законопроект недостаточно глубоко проработан. Сейчас в вопросе воинской повинности нельзя допускать половинчатых решений», — сказал один из источников в ХДС/ХСС.

«“Сигналом” к блокировке законопроекта стали недавние слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже и не живёт в мире», — говорится в публикации.

Напомним, Мерц заявил, что ФРГ в настоящее время не находится в состоянии мира.

Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.

Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
