Bild: партия Мерца добивается возврата призыва в армию Германии

Блок ХДС/ХСС на фоне слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отсутствии мира планирует вернуть обязательный призыв в Вооружённые силы страны, информирует Bild.
Издание ссылается на сведения, полученные от неназванных источников. По их данным, на этом фоне партия Мерца заблокировала обсуждение в бундестаге нового проекта закона о добровольной службе.
«Мы сдвинули обсуждение в бундестаге, потому что с учётом текущей обстановки угрозы… законопроект недостаточно глубоко проработан. Сейчас в вопросе воинской повинности нельзя допускать половинчатых решений», — сказал один из источников в ХДС/ХСС.
«“Сигналом” к блокировке законопроекта стали недавние слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны, но уже и не живёт в мире», — говорится в публикации.
Напомним, Мерц заявил, что ФРГ в настоящее время не находится в состоянии мира.
Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.
Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.