Гидрометцентр ждет в этом году значительно более холодную зиму в России

Декабрь 2025 года с большой долей вероятности окажется холоднее прошлогоднего.

Декабрь и январь в России в предстоящем отопительном сезоне 2025−2026 года могут оказаться значительно холоднее, чем в прошлом году. Такие данные содержатся в вероятностном прогнозе температурного режима, опубликованном Гидрометцентром России. По оценке синоптиков, температура зимой вернется к средним многолетним значениям — около −8,9 градуса.

«Декабрь 2025 года с большой долей вероятности окажется холоднее, чем в прошлом году — причем практически на всей территории России. Это значит, что температура вернется к средним многолетним значениям — в районе −8,9 градуса. Исключение может составить северо-восток Дальневосточного федерального округа — там будет холоднее обычного», — приводит «Парламентская газета» сведения Гидрометцентра.

Отмечается, что долгосрочные прогнозы не отличаются высокой точностью: вероятность реализации такого сценария составляет около 60%. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что это наиболее вероятный вариант, но возможны и другие изменения погодных условий, которые на столь длительный срок предсказать невозможно.

