Гидрометцентр ждет в этом году значительно более холодную зиму в России

«Декабрь 2025 года с большой долей вероятности окажется холоднее, чем в прошлом году — причем практически на всей территории России. Это значит, что температура вернется к средним многолетним значениям — в районе −8,9 градуса. Исключение может составить северо-восток Дальневосточного федерального округа — там будет холоднее обычного», — приводит «Парламентская газета» сведения Гидрометцентра.