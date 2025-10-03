ТАСС: бывшему судье Верховного суда Момотову запретили выезжать за границу

Судебные приставы ввели ограничение на выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Это часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять в доход государства активы стоимостью не менее 9 млрд рублей, принадлежащие Момотову и аффилированным с ним лицам, сообщили ТАСС правоохранительные органы.
«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — отметил источник агентства.
Уточняется, что аналогичные ограничения введены и для других связанных с ним лиц.
Ранее суд наложил обеспечительный арест на всё имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на 100 объектов недвижимости, включая отели «Мартон» в 8 регионах и гостиницу «Вологда», которые должны перейти в доход государства.
Как сообщает Генпрокуратура, Момотова подозревают в сотрудничестве с криминалом для совместного бизнеса, а именно — с ОПГ «Покровский». Он, по версии следствия, помог преступникам в судебном порядке легализовать 11 объектов недвижимости в четырех российских регионах.