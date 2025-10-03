Ричмонд
ТАСС: бывшему судье Верховного суда Момотову запретили выезжать за границу

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова стоимостью 9 млрд рублей в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы ввели ограничение на выезд из России бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову. Это часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять в доход государства активы стоимостью не менее 9 млрд рублей, принадлежащие Момотову и аффилированным с ним лицам, сообщили ТАСС правоохранительные органы.

«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — отметил источник агентства.

Уточняется, что аналогичные ограничения введены и для других связанных с ним лиц.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на всё имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на 100 объектов недвижимости, включая отели «Мартон» в 8 регионах и гостиницу «Вологда», которые должны перейти в доход государства.

Как сообщает Генпрокуратура, Момотова подозревают в сотрудничестве с криминалом для совместного бизнеса, а именно — с ОПГ «Покровский». Он, по версии следствия, помог преступникам в судебном порядке легализовать 11 объектов недвижимости в четырех российских регионах.