ТАСС: бывшему судье Верховного суда Момотову запретили выезжать за границу

Ранее суд наложил обеспечительный арест на всё имущество Момотова, совладельца сети бизнес-отелей «Мартон» Андрея Марченко и его сына Ивана, а также почти на 100 объектов недвижимости, включая отели «Мартон» в 8 регионах и гостиницу «Вологда», которые должны перейти в доход государства.