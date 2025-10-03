В Санкт-Петербурге призвали увеличить число женских туалетов в России

Кстати, недавние исследования показали, что в России женщины раньше мужчин обретают чувство самостоятельности. Российские девушки ощущают себя независимыми от родителей в среднем в 22 года, тогда как юноши достигают психологической зрелости лишь к 24,5 годам. При этом лишь чуть более половины граждан страны ощущают себя абсолютно самостоятельными людьми.