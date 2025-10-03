Ричмонд
FT: проект франко-немецкого истребителя на €100 млрд может быть сорван

Речь идет о программе Future Combat Air System.

Источник: Аргументы и факты

Проект создания новейшего европейского истребителя стоимостью около €100 млрд оказался под угрозой срыва из-за усиливающихся разногласий между Францией и Германией, пишет Financial Times.

Речь идет о программе Future Combat Air System (FCAS), в которой также участвует Испания. Проект предполагает разработку истребителя шестого поколения, призванного к 2040 году заменить французский Dassault Rafale и немецкий Eurofighter Typhoon. Главными подрядчиками выступают Dassault Aviation и Airbus Defence and Space.

По данным издания, в последние недели обострились споры о разделении полномочий, выборе поставщиков и контроле над ключевыми элементами конструкции самолета. На фоне конфликта Берлин даже рассматривает возможность замены Франции в проекте на Великобританию или Швецию. В свою очередь, глава Dassault Aviation Эрик Траппье подчеркнул, что его компания способна самостоятельно реализовать проект, обладая необходимыми знаниями и технологиями.

Ранее компания Boeing приступила к производству истребителя 6-го поколения F-47 для ВВС Соединённых Штатов. Первый полёт машины запланирован на 2028 год.