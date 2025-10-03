FT: проект франко-немецкого истребителя на €100 млрд может быть сорван

По данным издания, в последние недели обострились споры о разделении полномочий, выборе поставщиков и контроле над ключевыми элементами конструкции самолета. На фоне конфликта Берлин даже рассматривает возможность замены Франции в проекте на Великобританию или Швецию. В свою очередь, глава Dassault Aviation Эрик Траппье подчеркнул, что его компания способна самостоятельно реализовать проект, обладая необходимыми знаниями и технологиями.