Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Двойной удар: мама-киберспортсменка выиграла турнир по MK с новорожденной дочерью на руках

Американка выиграла турнир по Mortal Kombat с младенцем на руках.

Источник: Комсомольская правда

Спортсменка под ником Legi0n одержала победу на турнире по Mortal Kombat XL во Флориде, пройдя все этапы соревнований всего через пять дней после рождения дочери и перенесенной операции кесарева сечения, информирует издание Dexerto.

Особенно зрителей впечатлила победа Legi0n в полуфинале над собственным мужем. Выиграв финал, она получила не только денежный приз и путевку на DreamHack Atlanta, но и всеобщее уважение. Известность к ее истории пришла после фото с дочерью на руках во время турнира.

Совмещая работу 3D-художника с восстановлением после родов и уходом за новорожденной дочерью, Legi0n находит возможность поддерживать высокий уровень в киберспорте, несмотря на редкие тренировки.

Ранее KP.RU писал, что по данным ВЦИОМ, 57% россиян положительно оценили идею создания отечественной консоли.