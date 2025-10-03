"Двойной удар: мама-киберспортсменка выиграла турнир по MK с новорожденной дочерью на руках

Особенно зрителей впечатлила победа Legi0n в полуфинале над собственным мужем. Выиграв финал, она получила не только денежный приз и путевку на DreamHack Atlanta, но и всеобщее уважение. Известность к ее истории пришла после фото с дочерью на руках во время турнира.