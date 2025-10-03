"Двойной удар: мама-киберспортсменка выиграла турнир по MK с новорожденной дочерью на руках

Спортсменка под ником Legi0n одержала победу на турнире по Mortal Kombat XL во Флориде, пройдя все этапы соревнований всего через пять дней после рождения дочери и перенесенной операции кесарева сечения, информирует издание Dexerto.
Особенно зрителей впечатлила победа Legi0n в полуфинале над собственным мужем. Выиграв финал, она получила не только денежный приз и путевку на DreamHack Atlanta, но и всеобщее уважение. Известность к ее истории пришла после фото с дочерью на руках во время турнира.
Совмещая работу 3D-художника с восстановлением после родов и уходом за новорожденной дочерью, Legi0n находит возможность поддерживать высокий уровень в киберспорте, несмотря на редкие тренировки.
