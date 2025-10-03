Ричмонд
Военные и гражданские, освобожденные из плена ВСУ, вернулись в Россию

В Подмосковье совершил посадку самолет, на борту которого находятся российские военные и гражданские, освобожденные из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в газете «Известия».

Процесс возвращения россиян проходил в два этапа. Сначала военных и мирных жителей перевезли в Белоруссию, где специалисты оказали им всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Далее последовала репатриация в Россию для прохождения полноценного лечения и реабилитации, уточнили в материале.

В этот же день российская и украинская стороны провели новый обмен пленными военнослужащими по формуле «185 на 185». Также с территории Украины вернули 20 гражданских лиц.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к новому обмену военнопленными. По его словам, украинская сторона планировала вернуть тысячу человек.

В рамках прошлого обмена Россия и Украина также передали друг другу по 146 военнослужащих. 24 августа самолет Ил-76МД успешно сел в Подмосковье.