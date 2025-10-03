Ричмонд
NYT: Трамп решил, что США оказались в состоянии войны с наркокартелями

NYT сообщает, что Трамп стремится узаконить свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пришёл к выводу, что Америка вовлечена в «вооружённый конфликт» с наркокартелями, которые его команда считает террористическими организациями. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на конфиденциальный доклад Конгрессу.

Это уведомление, отправленное в несколько комитетов Конгресса и полученное журналистами, официально объявляет кампанию Белого дома против картелей активным военным конфликтом. Юристы отмечают, что таким образом Трамп стремится узаконить свои претензии на чрезвычайные полномочия военного времени.

По международному праву, в подобных конфликтах государство имеет право уничтожать враждебных бойцов, даже если они не представляют мгновенной угрозы, а также задерживать их без суда и преследовать через военные трибуналы.

Ранее также сообщалось, что Трамп тайно подписал засекреченную директиву, согласно которой Пентагону предписывается подготовиться к возможному применению военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

