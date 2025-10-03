Автоэксперт рассказал, какое наказание грозит шумным водителям

«На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, предоставляющий регионам право вводить штрафы до 30 тысяч рублей. Более того, этим же законопроектом предлагается фиксировать нарушения автоматически, с помощью шумомеров, встроенных в автоматизированные устройства, фиксирующие скорость. Если за громкий выхлоп будут наказывать так же, как за проезд на “красный”, это позволит повлиять на решение проблемы», — заключил Чикун.