Таксистов призвали вводить скидки для пенсионеров

Парламентарий также отметил, что решение о льготах может быть принято на региональном уровне с субсидированием из бюджета. Кроме того, сами перевозчики могут проявить социальную ответственность и ввести скидки по своей доброй воле, по аналогии с тем, как это уже делают некоторые торговые сети для пенсионеров и студентов.