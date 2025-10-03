Московские волонтеры поделились добром

Волонтеры Москвы передали в Мариуполь более девяти тонн гуманитарной помощи. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась к пункту сбора и узнала, что именно отвезли столичные волонтеры.
У зоны загрузки стоит множество коробок с гуманитарной помощью. Их уже начинают переносить в большую машину, которая должна доставить груз в Мариуполь. В коробках находится все самое необходимое — продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Для участников СВО волонтеры также передали влажные полотенца, армированный скотч и газовые баллончики. Поставка планировалась в рамках осеннего сезона проекта «Время добра» к 30 сентября — Дню воссоединения новых регионов с Россией.
Уже в Мариуполе добровольцы встретились с жителями и передали гуманитарную помощь социальным учреждениям, многодетным семьям, детям, ветеранам Великой Отечественной войны и людям старшего поколения, жителям с ограниченными возможностями здоровья. Собирают гуманитарную помощь волонтеры с февраля 2022 года в рамках проекта «Москва помогает». Грузы регулярно передаются в новые и приграничные регионы России. В Москве сейчас открыты 15 штабов по сбору гуманитарной помощи для жителей этих регионов, которые ежедневно принимают самые разные вещи от неравнодушных.
Кстати, штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» есть в разных округах столицы, необходимые вещи жители страны приносят каждый день.
Волонтер и директор Центра по воспитательной работе и молодежной политике Государственного университета по землеустройству Наталья Криницына занялась сбором гуманитарной помощи с самого начала спецоперации.
— Я решила, что нельзя оставаться в стороне. Мы с ребятами в нашем вузе начали собирать вещи для жителей ДНР: продукты, детское питание, книги и так далее. Первая отправка была организована уже в апреле, а суммарно нам в тот раз удалось набрать около 300 килограммов груза, — рассказала в беседе с «ВМ» Наталья Криницына. — В течение года я работала и с другими волонтерскими организациями. Тогда мы отправляли амуницию и шанцевые инструменты для военнослужащих (ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ. — «ВМ»).
В 2024 году волонтер помогала три недели в Пенсионном фонде Мариуполя. Особенно ей запомнился случай, когда военнослужащие поблагодарили ее за поддержку и помощь.
— В сентябре прошлого года я и другие волонтеры покупали военным квадрокоптер. Мы дали информацию, когда он будет доставлен. И вот нам совершенно неожиданно прислали видео с этого самого квадрокоптера. На нем ребята махали нам в камеру. Само видео было очень коротким, но я пересматривала его много раз. Эти ощущения сложно описать словами. Но в душе было очень теплое чувство, — добавила Криницына.
Волонтеры не только передали гуманитарную помощь, но и встретились с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогли восстановить частные дома и оказали поддержку маломобильным пенсионерам.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Левит, директор ресурсного центра Мосволонтер:
— В преддверии Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой Россией волонтеры Москвы подготовили очередной груз гуманитарной помощи для отправки жителям новых регионов. Также мы собрали гумпомощь в рамках акции «Соберем ребенка в школу». Это будет хорошим подспорьем для отдаленных сельских поселений.