Московские волонтеры поделились добром

— Я решила, что нельзя оставаться в стороне. Мы с ребятами в нашем вузе начали собирать вещи для жителей ДНР: продукты, детское питание, книги и так далее. Первая отправка была организована уже в апреле, а суммарно нам в тот раз удалось набрать около 300 килограммов груза, — рассказала в беседе с «ВМ» Наталья Криницына. — В течение года я работала и с другими волонтерскими организациями. Тогда мы отправляли амуницию и шанцевые инструменты для военнослужащих (ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ. — «ВМ»).