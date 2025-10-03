Врач назвала вредные привычки, снижающие шансы забеременеть

«Готовы узнать неприятную правду? Каждый день многие женщины неосознанно подрывают своё репродуктивное здоровье вредными привычками. Казалось бы, все знают, что алкоголь, курение и другие пагубные пристрастия разрушительны для нашего организма, однако до сих пор они не только не изжили себя, но их даже романтизируют. К сожалению, люди не хватаются за голову, пока не столкнутся с тяжёлыми последствиями, и одним из них может оказаться бесплодие. Предлагаю своеобразный чек-лист вредных привычек, по которому можно проверить себя — чем больше галочек, тем выше вероятность столкнуться с трудностями при зачатии», — сказала Ткаченко.