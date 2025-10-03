Ричмонд
Путин зачитал стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина» на «Валдае»

Российский лидер Владимир Путин зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина» на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, у него дома всегда лежит «томик» произведений русского прозаика. Он отметил, что «любит погрузиться в атмосферу».

— Вчера открыл, полистал, наткнулся на стихотворение. Все знают стихотворение Лермонтова «Бородино». Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Это произвело на меня серьезное впечатление, — добавил политик.

Президент России уточнил, что данное стихотворение помогает найти ответы на многие важные вопросы.

— Называется Бородинская годовщина. Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь, что Пушкин наше все, — цитирует Путина издание «Известия».

2 октября лидер России выступил с содержательной речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».