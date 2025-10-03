Путин зачитал стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина» на «Валдае»

Российский лидер Владимир Путин зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина» на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, у него дома всегда лежит «томик» произведений русского прозаика. Он отметил, что «любит погрузиться в атмосферу».
— Вчера открыл, полистал, наткнулся на стихотворение. Все знают стихотворение Лермонтова «Бородино». Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему. Это произвело на меня серьезное впечатление, — добавил политик.
Президент России уточнил, что данное стихотворение помогает найти ответы на многие важные вопросы.
— Называется Бородинская годовщина. Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь, что Пушкин наше все, — цитирует Путина издание «Известия».
2 октября лидер России выступил с содержательной речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».