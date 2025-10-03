Ричмонд
WSJ: Сенаторы США требуют от Пентагона объяснения операций в Карибском бассейне

У побережья Карибского моря заметили истребители F-35 США.

Источник: Комсомольская правда

Американские сенаторы требуют от Пентагона чётких и весомых обоснований ударов по судам в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров.

По словам главного юрисконсульта оборонного ведомства, который выступал на закрытом брифинге, военные операции якобы проводятся для борьбы с наркоторговлей. Он подчеркнул, что некоторые латиноамериканские наркокартели были признаны президентом Дональдом Трампом иностранными террористическими организациями.

Однако, как отмечает издание, часть сенаторов осталась недовольна представленными аргументами и требует более подробных и убедительных объяснений.

Накануне у побережья Карибского моря заметили истребители F-35 США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал, что системы противовоздушной обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве пять боевых самолетов.

«Это грубость, это провокация, это угроза безопасности нации. Мы хотим, чтобы они знали, что мы это видим и что это нас не пугает», — сообщил министр обороны.

