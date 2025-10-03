Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участие в первом ИТ-форум «Цифровые решения» примет Иркутская область

Масштабный форум соберет более 600 спикеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области приглашаются к участию в первом ИТ-форуме «Цифровые решения». Он пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Участники из Приангарья смогут обменяться профессиональным опытом, ознакомиться с инновационными решениями и показать собственные разработки. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Программа форума охватит три блока: бизнес, общество и государство. Благодаря этому, участники смогут проанализировать влияние цифровых технологий на экономику, работу государственных органов и общественные процессы, — уточнили в пресс-службе правительства.

Масштабный форум соберет более 600 спикеров для проведения свыше 90 сессий. Программа мероприятия охватит 8 актуальных направлений: связь и телеком, государственные услуги, софт, искусственный интеллект, российское «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, а также кадры и обучение.