Участие в первом ИТ-форум «Цифровые решения» примет Иркутская область

Жители Иркутской области приглашаются к участию в первом ИТ-форуме «Цифровые решения». Он пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Участники из Приангарья смогут обменяться профессиональным опытом, ознакомиться с инновационными решениями и показать собственные разработки. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Программа форума охватит три блока: бизнес, общество и государство. Благодаря этому, участники смогут проанализировать влияние цифровых технологий на экономику, работу государственных органов и общественные процессы, — уточнили в пресс-службе правительства.
Масштабный форум соберет более 600 спикеров для проведения свыше 90 сессий. Программа мероприятия охватит 8 актуальных направлений: связь и телеком, государственные услуги, софт, искусственный интеллект, российское «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, а также кадры и обучение.