Участие в первом ИТ-форум «Цифровые решения» примет Иркутская область

Жители Иркутской области приглашаются к участию в первом ИТ-форуме «Цифровые решения». Он пройдет с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Участники из Приангарья смогут обменяться профессиональным опытом, ознакомиться с инновационными решениями и показать собственные разработки. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.