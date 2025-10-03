Ричмонд
В МВД посоветовали россиянам отказаться от хранения важных данных на телефоне

Россиянам необходимо отказаться от хранения фотографий документов, паролей и конфиденциальных снимков на телефоне — лучше всего перенести все важные данные в облачное хранилище. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказали в УБК МВД РФ.

— Смартфон хранит наши финансы, документы и личную историю. Получая удаленный или физический доступ к устройству, все это может оказаться в руках злоумышленников, — отметили в ведомстве.

Аферисты начнут искать в телефоне сканы документов — паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав. Одна фотография может открыть доступ мошенникам к аккаунтам жертвы.

Кроме того, не стоит хранить пароли в браузерах или личных сообщениях мессенджеров.

— Если телефон окажется в руках мошенника, он получит полный контроль над вашей цифровой жизнью. Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи оффлайн, — подытожили в пресс-службе.

Днем ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что аферисты начали звонить ученикам школ якобы от имени медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям.