В МВД посоветовали россиянам отказаться от хранения важных данных на телефоне

Россиянам необходимо отказаться от хранения фотографий документов, паролей и конфиденциальных снимков на телефоне — лучше всего перенести все важные данные в облачное хранилище. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказали в УБК МВД РФ.
— Смартфон хранит наши финансы, документы и личную историю. Получая удаленный или физический доступ к устройству, все это может оказаться в руках злоумышленников, — отметили в ведомстве.
Аферисты начнут искать в телефоне сканы документов — паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав. Одна фотография может открыть доступ мошенникам к аккаунтам жертвы.
Кроме того, не стоит хранить пароли в браузерах или личных сообщениях мессенджеров.
— Если телефон окажется в руках мошенника, он получит полный контроль над вашей цифровой жизнью. Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи оффлайн, — подытожили в пресс-службе.
Днем ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что аферисты начали звонить ученикам школ якобы от имени медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям.