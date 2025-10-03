Спасатели высадиди кустарники для пожилых людей

2 октября сотрудники Управления МЧС по Северному административному округу в ходе акции «35 добрых дел» к 35-летию ведомства высадили 20 кустарников в Геронтологическом центре «Левобережный».
Представители Управления МЧС по Северному округу на пожарной машине приехали в Геронтологический центр «Левобережный», расположенный в лесопарковой зоне на Правобережной улице. Их встречают заместитель директора по безопасности Павел Кобзарев и специалист по пожарной безопасности Юлия Грушкина. Сразу вводят в курс дела, рассказывают историю центра.
— Нам уже 54 года и на следующий год будем праздновать юбилей. А сейчас наш центр занимает территорию в 26 тысяч квадратных метров, у нас проживают постоянно 600 пожилых людей в двух 13-этажных корпусах. А средний их возраст — 83 года, — рассказывает Павел.
Он отмечает, что центр старается создавать прекрасные условия людям, которые всю жизнь трудились на благо Родины, но на старости лет остались без родственников и не могут самостоятельно обеспечивать себя.
— Мы даже удивились, когда вы нам позвонили и предложили высадить кустарники. В принципе, у нас территория неплохо обстроена, но помощи всегда рады, — продолжает Павел Кобзарев.
Пожарные достают из машины саженцы гортензий и нотофагуса Каннингема, лопаты и направляются к палисаднику, где необходимо высадить растения. Специалист по пожарной безопасности Юлия Грушкина показывает, что около дорожки, где часто прогуливаются пожилые люди, кустарники будут смотреться очень хорошо.
Пожарные ПСЧ № 51 принялись за дело. Младший сержант внутренней службы Усман Гаршаев и капитан внутренней службы Артем Клоков уже выкопали ямки и аккуратно достают саженцы из горшков.
— Ну что, придем посмотреть, как вырастут через пять лет, к следующему юбилею? — интересуется у товарища Артем.
Усман улыбается и кивает.
Рядом, на время переквалифицировавшись в садовники, трудится Денис Мирзоев. Шутит:
— Ну вот, дом построил, дерево посадил, осталось только сына воспитать!
За полчаса вся работа выполнена. Спасателей благодарит руководство Геронтологического центра.
— Вы проделали большую работу, спасибо вам за помощь! Такого мы никак не ожидали! Помощь действительно пришла неожиданно! — отмечает Павел Кобзарев и спрашивает с надеждой: когда гостей можно ждать в следующий раз?
— Мы готовы приехать по любому зову, можете приглашать на субботники. Наши добрые дела не заканчиваются после юбилея, — улыбается капитан внутренней службы Артем Клоков.
Сотрудники центра «Левобережный» заметили, что ловят на слове и при необходимости будут звать на помощь.
Кстати, садовыми работами сотрудники МЧС не ограничились: спасатели продемонстрировали подопечным Геронтологического центра пожарную машину, показали, как она работает, какие инструменты они возят с собой, и просто душевно пообщались, отвечая на разные вопросы о своей работе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Гаврилин, заместитель начальника Управления МЧС по САО, полковника внутренней службы:
— В этом году МЧС отмечает свое 35-летие, и по традиции в нашем ведомстве проходит акция «35 добрых дел», приуроченная к юбилею. Аналогичная акция проходила пять лет назад, когда отмечалось 30-летие. И мы решили перенимать хороший опыт и продолжать его. Вот и вчера 10 наших сотрудников высадили 20 кустарников, которые будут украшать территорию центра «Левобережный».