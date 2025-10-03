Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил с Днем учителя

Уважаемые педагоги, работники системы образования, ветераны педагогического труда! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем учителя!
В России традиция чествовать педагогов насчитывает порядка 60 лет. В первой половине 1990-х годов профессиональный праздник, призванный акцентировать значимость педагогического труда, вышел на международный уровень.
Своей образовательной миссией учителя вносят значимый вклад в формирование личности ребенка, просвещенного общества, способствуя неуклонному росту социально-экономических показателей в стране и регионах.
В том, что приморская столица является сегодня одним из признанных центров науки и образования, где с успехом действует ряд высших учебных заведений, эффективно внедряются инновации, — большая заслуга работников образования. Благодаря их высокому профессионализму, образцовому труду и педагогическому таланту в школах Владивостока, имеющих технологическую, естественнонаучную, гуманитарную и социально-экономическую специализацию, реализуется проект «Год первой профессии», созданы профильные классы, позволившие учащимся осваивать наряду со школьной программой курсы профессиональной подготовки.
Педагогическое сообщество, преподаватели дошкольного образования, Дворца детского творчества эффективно взаимодействуют с депутатским корпусом Думы на площадках Общественного совета Думы и Совета по образованию города, что позволяет реализовывать проекты по развитию дополнительного образования, поддержке одаренных детей, создавать в учебных заведениях безопасную, комфортную для обучения среду.
Думой города Владивостока выделены существенные бюджетные средства на обустройство школ и детских садов, обновление их материально-технической базы, а также на поддержку работников образования. По программе «Учитель для Владивостока» было трудоустроено порядка 140 молодых специалистов, в том числе из других регионов страны. Молодым педагогам предоставляются единовременные и ежемесячные выплаты, компенсируются расходы по найму жилья.
Особая благодарность — ветеранам педагогического труда, кто через годы пронес верность избранной профессии, способствуя активизации системной работы по раскрытию кадрового потенциала, поддержал новаторские инициативы молодых специалистов. Ветераны профессионально-технического образования содействовали успешному внедрению во Владивостоке стандартов «Worldskills».
Желаю всем педагогам крепкого здоровья, заслуженного профессионального признания, способных и благодарных учеников!
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.