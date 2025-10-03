Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил с Днем учителя

Думой города Владивостока выделены существенные бюджетные средства на обустройство школ и детских садов, обновление их материально-технической базы, а также на поддержку работников образования. По программе «Учитель для Владивостока» было трудоустроено порядка 140 молодых специалистов, в том числе из других регионов страны. Молодым педагогам предоставляются единовременные и ежемесячные выплаты, компенсируются расходы по найму жилья.